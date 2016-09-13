國民黨戳氣球諷林全：膨風水雞殺無肉

行政院長林全今至立法院進行施政報告，國民黨立委拿標語至議場抗議，要求林全內閣改組，林全進行報告時，國民黨立委還直接在議場中央「靜坐」，國民黨團書記長江啟臣批評，聽了半天越聽越聽不下去，想聽到的是牛肉，聽到的卻都是膨風，他諷刺林全施政報告是「膨風水雞殺無肉」（台語），藍委也拿出各種政府議題的氣球把它戳破。

江啟臣表示，林全的施政報告空心就算了，還沒有內容，看到的都是灑錢花錢就想了事，他呼籲林全趁中秋假期好好想想內閣改組畢竟連綠營大老、綠營立委都對他閣員開砲了，超過一半閣員都被點名要下台。

他點名國防部長馮世寬、衛福部長林奏延、交通部長賀陳旦以及行政院發言人童振源等人，都應該是內閣改組的對象。

江啟臣批評，「這個內閣只為自己生活品質著想，有人說要過生活品質，還有人要過收心假。」江啟臣諷刺，林全內閣是「講整畚箕，做無一湯匙。」（台語）

(中時)