警告北韓 美B1轟炸機飛越南韓領空

自關島起飛的B-1B長程轟炸機今飛越韓國的烏山空軍基地。（圖/新華社）

兩架自關島美軍安德森空軍基地（US Pacific Commands Andersen Airforce ,Guam）起飛的B1長程轟炸機（B-1B Lancers）今飛越南韓的烏山空軍基地（US Osan Air Base）領空，為了警告剛進行第5次核子試爆的北韓，美韓兩國是有「實力」能對抗他們的威脅。

據法新社（AFP）報導，美國空軍今日自關島的空軍基地派出兩架B-1CB長程轟炸機，在南韓戰鬥機護航下飛越位於首爾（Seoul）南方64公里的烏山美軍基地，南韓國防部第一時間表示，「本次飛航任務是給北韓一個明確的警告，希望他們別再挑起衝突。」而美韓聯合軍（US-South Korea Combined Forces）司令官布魯克斯上將（General Vincent Brooks）表示，「本次飛航任務只是一個案例，北韓先前的核試驗是一個不可認同的動作，美國將保護半島上同盟的安全，美韓同盟將不會動搖。」

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B-1B長程轟炸機是美國自1985年開始服役的長程戰略轟炸機，首次投入任務中在1990年12月對伊拉克空襲的沙漠之狐行動（Operation Desert Fox），最高速度可到時速1,340公里、最遠航程可達近12,000公里。可攜帶相當大量的炸彈與飛彈，外有6個掛載點，共可掛載2.7萬公斤的彈藥，內則有3個儲存艙，可掛載3.4萬公斤的彈藥。

這並非美軍第一次用長程轟炸機警告北韓，今年1月當北韓執行第4次核試驗時，美軍隨後派遣B-52「同溫層堡壘」轟炸機（B-52 Stratofortress）飛越烏山基地以示警告。南韓日前因裝載薩德高空防衛戰略系統（THAAD deployment）引發與中國之間的外交衝突，但面對北韓日漸升高的挑釁，南韓勢必將堅持保留薩達系統以保安全。

(中時電子報)