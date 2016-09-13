扶植人才 張善政：影音平台當創作展示場

影音平台是許多人不可或缺的娛樂，前行政院長張善政今天表示，台灣的影音平台不是要和國外比規模，可想成創作展示場，用來扶植人才，讓創作者能發表作品、社群操作。

世新大學、國家通訊傳播委員會與雲端暨聯網電視論壇今天舉行「全媒體與萬物聯網」高峰論壇，並邀請張善政演講「我們需要一個華文影音平台」。

張善政指出，網路電視串流服務Netflix橫掃世界，可看出影音平台的需要，現在境外平台很多，但台灣的內容放上境外平台很容易被淹沒，且要靠高點閱率來賺錢也不容易，假如要扶植後起之秀，更需要社群操作，但現有的境外平台較少社群經營的彈性，要進行大數據分析也不方便。

如果台灣要建立一個理想的影音平台，張善政指出，要有彈性的推廣和收費機制，讓消費者方便付費，提高使用意願，同時要有機動的大數據分析功能，才能分析收視率，甚至主動行銷，最好能整合傳統影音、新聞和線上直播等平台。

張善政說，現在很多電信業者、媒體都有自己的影音平台，很難叫人家收掉，但可以用虛擬協作方式來統合實體平台，彼此內容獨立，再來進行整合，業者間也應彼此分享大數據資料，如果大家不分享，永遠都沒辦法知道何種影音內容最熱門。

張善政表示，台灣的影音平台不是要和國外或大陸的平台比規模，可以想成一個創作展示場，讓創作者可以發表作品、進行粉絲社群操作，也可以提供業者作為閱聽行為分析基地，甚至可以搭配創新收費，變成行銷機制的試驗場。1050913

(中央社)