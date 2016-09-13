杜特蒂向美軍下逐客令 菲外長打圓場

菲律賓外交部長雅賽（Perfecto Yasay）今天表示，菲國將繼續履行與美國的條約義務；菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨天要求美軍特種部隊離開菲南地區。

根據路透社，雅賽今天接受電台訪問時表示：「總統曾在就職演說優先聲明說，我們將格外尊重並持續履行與美國的條約義務和承諾。」

雅賽說：「他無意說出那番話，各界不該將此視為他有意撤回先前聲明的跡象，因為尊重那些協議是很重要的事情。」

杜特蒂昨天說，美軍的存在會使打擊伊斯蘭好戰分子的態勢複雜化；那些好戰分子因斬首西方人質惡名昭彰。

美國國務院發言人柯比（John Kirby）今天表示，華府並未正式接獲這類要求。

柯比在記者會上表示，他已看過相關報導，但「菲律賓政府並未正式照會我方…尋求此一結果」。他還說，美國致力維護與菲律賓的同盟關係。（譯者：中央社劉文瑜）1050913

(中央社)