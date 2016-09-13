仿效國安基金作用 回收基金補貼增加彈性
環保署今日舉辦應回收廢棄物回收處理創新研發成果發表會，環保署副署長張子敬表示，為了穩定基層回收業者的收入，未來回收基金補貼將更為彈性，如同停損基金一般，當回收價格太低，將適當補貼，讓後方能順利運作。
張子敬說，當市場波動比較大時，回收物價格崩跌，業者賺不到錢，就可能導致回收率低，如同先前廢輪胎問題一般，回收業者是回收系統的一環，過去回收費率的訂定相當嚴謹，但未來希望在回收基金上增加彈性，當市場價格波動時，基金能適度補貼。
至於何時要開始啟動，張子敬表示，費率必須經過費率委員會後才能訂定，現在已經慢慢在調整當中，希望可以說服委員會給個範圍，讓補助可以調整。
(中時)
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