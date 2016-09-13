台中中清路乙種工業區都計案協調會 還民公理與正義

市議員陳淑華（左四）今天為民喉舌，將工業區地主的陳情案轉給都發局長王俊傑（右四），爭取遲來的公理與正義！（陳世宗攝）

「不信正義喚不回、不容公理盡成灰！」針對中清路乙種工業區都市計劃變更案，台中市議員陳淑華今日邀集地主代表與都市發展局長王俊傑協調，並確認台中市政府將地主代表有關中清路以重劃方式辦理後成本過高不利工廠設立納入意見送都委會，工業區業主希調降回饋金也將帶回市政府研究。在追求土地正義的當下，議員陳淑華則建議市政府以開放態度與工業區業主積極協調合意的開發方式，避免採強徵強開發的態度辦理才是人民之福。

市議員陳淑華說，中清路乙種工業區都市計劃於民國75年制訂三十年，歷任四、五位市長，過去的台中市政府遲遲沒有作為、沒有回應市民儘速開闢中清路乙種工業區內的各項公共設施（主要為道路）。87年都市計劃制訂以繳納回饋金方式開發，也一直沒有進展，延宕迄今，造成開發成本爆增1、20倍，無論是現在的市政府及地主都難以負荷。

工業區地主代表說，規畫中的重畫方式辦理開發將使得中清路乙種工業區開發後每坪土地成本超過60萬元，過高的土地成本將扼殺廠商設廠意願；另市政府於民國87年頒訂以繳交回饋金方式作為中清路乙種工業區道路等公設開闢的經費來源，而今回饋金爆增十數倍每坪高達14萬多元，已超過所能負荷範圍，也請市政府調降。

都發局長王俊傑表示，目前程序仍在都市計劃變更程序，地主的意見會納入，若研議後不可行將會考慮研究用其他方式辦理中清路乙種工業區的開發，不會非以重劃方式辦理；另外，調降回饋金的意見也將帶回市政府研議。廣福里吳棟財里長認為，前朝不作為的錯導致成本過高，建議擴大中清路乙種工業區都市計劃範圍，並剔除已開發完成社區不納入範圍內。

陳淑華肯定市政府願意和地方溝通協調，及市長林佳龍願意積極作為來提出方案以解決放了三十年的中清路乙種工業區案。陳淑華建議市政府千萬不要以強徵強辦的方式開發，能以協調出地方能接受的方案來辦理，既可化解衝突，更可做為維護土地正義的典範。

(中時)