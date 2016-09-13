強颱莫蘭蒂 台南災害應變中心二級開設
颱風莫蘭蒂逼近，台南市長賴清德今天提前從美國返台後，立刻主持防災會議，宣佈台南市災害應變中心二級開設，務必做好防颱措施。
賴清德指出，依南區氣象中心及成大防災氣象分析，台南雖不在降雨高風險區，但山區受0906豪雨影響，土質鬆動及含水量飽和，容易造成土石滑落，楠西區已有案例發生，土石流潛勢地區7個區公所得小心面對，作好因應措施，隨時注意可能發生土石崩塌或土石流災害。
他表示，再過2天就是中秋節，適逢暴潮，特別是將軍地區15日預估暴潮高度達2公尺，超過暴潮警戒值，沿海或低窪地區及過去曾發生淹水的地區，應特別嚴防海水倒灌，也請國軍共同協防，必要時增填太空包、沙包袋，對暴潮作好各種因應措施。
目前，台南尚未被列入莫蘭蒂颱風警戒區，但台南市災害應變中心二級開設，台南市災防辦、消防局、水利局、民政局、社會局及台南市後備指揮部等單位已陸續進駐。1050913
(中央社)
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