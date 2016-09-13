颱風莫蘭蒂逼近 台東外海浪高6公尺

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強烈颱風莫蘭蒂朝台灣逼近，中央氣象局今天上午發布陸上颱風警報，並觀測到台東外海已出現6公尺浪高。

氣象局說，隨著颱風逐接近台灣，台灣各沿海風力都逐漸增強，風浪也漸增大。

根據氣象局觀測，上午8時多，台東外海的浪高為4公尺，北部及東半部沿海浪高2公尺；上午11時多，台東外海浪高已有6公尺，北部及東半部沿海浪高也有2到3公尺。

氣象局提醒民眾，除了沿海風浪逐漸增大外，也易有長浪，颱風警報期間最好不要去海邊。1050913

(中央社)