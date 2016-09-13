國民黨團：嚴格監督戳破謊言
中國國民黨立法院黨團今天在立法院議場外，拿出貼有政府各項政策的氣球，並一一戳破，國民黨團書記長江啟臣表示，政府吹出來的氣球，這會期會嚴格監督，並戳破謊言。
立法院第9屆第2會期開議，邀行政院長林全施政報告並備詢，國民黨團為抗議內閣施政，就在林全要準備報告前，全數走到主席台前，高喊「官員耍寶，台灣不飽；內閣不改組，林全就下台」等口號，高舉相關抗議標語，席地而坐，「無聲的抗議」，但未阻止林全上台報告。
待林全報告後，國民黨團到議場大門口舉行記者會，江啟臣表示，在議場內靜坐聆聽林全施政報告，越聽越聽不下去，想聽到的是牛肉，聽到的卻是「吹氣球、膨風」，空心就算了，還沒內容，撒錢、花錢想了事。
國民黨籍立法委員拿著貼有政府各政策如新南向、長期照顧與產業升級、國家主權氣球，再用針一一戳破，江啟臣表示，政府吹出來的氣球，這會期會嚴格監督，戳破謊言。
江啟臣呼籲林全內閣，如果不改組就下台，中秋假期好好想想，是要好好徹底改組，還是要繼續「拿你的鬼藥單來治國」；至今超過一半閣員都被點名要下台，目前只看到內閣為自己生活品質著想，從沒替老百姓想。1050913
(中央社)
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