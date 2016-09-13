薄瑞光拍卸任影片 強調台灣是美國重要夥伴

AIT主席薄瑞光即將卸任，近日拍攝影片表示擔任AIT主席逾10年，很高興能代表美國人民參加前總統及現任總統蔡英文的就職典禮，並強調台灣是美國重要夥伴，展望未來，美台友誼會繼續茁壯。

美國在台協會（AIT）12日公布「美國在台協會主席薄瑞光卸任前給台灣朋友的訊息」的影片，薄瑞光一開場就以中文說「大家好」，表示這次是自己最後一次以AIT主席身分來台灣，過去40年來，他看著台灣成長蛻變，成為蓬勃的民主社會以及推動全球經濟的一股力量。

薄瑞光指出，台灣是美國重要夥伴，共享民主法治及尊重人權等價值，他見證了台灣每一次的和平政權轉移，很高興能代表美國人民參加前總統馬英九及現任總統蔡英文的就職典禮。

他進一步表示，回顧擔任AIT主席的10年半歲月，十分訝異美國和台灣雙邊在擴展合作及加深友誼方面所達成的進展，自己也很高與有些微薄的貢獻，能促進美台關係的深化與成長，展望未來，可以預見合作與友誼會繼續茁壯。

最後，他說在台灣結交了許多好友，謝謝大家在他擔任主席的這段時間留下充實難忘的回憶，並希望未來能常常回來看看好朋友。1050913

(中央社)