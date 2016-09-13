李鴻忠接天津市委書記 黃興國遭免職

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新華社報導，中共中央日前決定，由原任中共湖北省委書記的李鴻忠擔任天津市委書記，日前遭中共調查的黃興國不再代理天津市委書記，並被免去市委副書記、常委、委員和市長職務。

報導說，中共中央決定，李鴻忠任中共天津市委委員、常委、書記，不再擔任湖北省委書記、常委、委員；黃興國不再代理天津市委書記，免去其市委副書記、常委、委員和市長職務，「按有關法律規定辦理」。

中共中央紀律檢查委員會10日深夜公布，61歲的黃興國涉嫌「嚴重違紀」，正接受組織調查。

據公開資料，現年60歲的李鴻忠是山東昌樂人，吉林大學歷史系畢業。仕途從遼寧起步，之後調往廣東長期任職，官拜中共廣東省委常委、深圳市委書記。

李鴻忠2007年調任中共湖北省委副書記，2010年升任書記。今年7月，他出任長江防汛抗旱總指揮部總指揮。

天津港2015年8月發生大爆炸後不久，網路上便有傳言李鴻忠將調往天津，但消息始終未獲證實，大陸官方之後也加強打擊有關天津大爆炸的各類網路謠言。1050913

(中央社)