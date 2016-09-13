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妮妮愛維養不想再「哎喂呀」！求中斷連4年淘汰

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曾雅妮愛維養名人賽尋求中斷連4淘汰。(美聯社資料照)

LPGA年度「5大賽」最後1戰─法國愛維養名人賽15日至18日登場，這也是曾雅妮LPGA生涯戰績最慘烈的傷心地。

妮妮2008年至2011年累計贏得5場大賽冠軍，包括英國公開賽與女子PGA錦標賽(原LPGA錦標賽)各2冠，全日空錦標賽(原納比斯科錦標賽)1冠。「5大賽」沒贏過的比賽只剩美國公開賽與法國愛維養名人賽，其中愛維養名人賽沒贏過不打緊，近幾年連打進最後兩輪決賽都很困難。

自2012年3月在起亞菁英賽拿下LPGA生涯第15冠之後，妮妮自此陷入冠軍荒，且隨著狀況起伏不定，過去被美譽「最會贏大賽」(史上最快奪第5座大賽冠軍)的她，反而變成「最不會打大賽」，2012年至今年前4戰為止，累計15場大賽被淘汰 ，其中愛維養名人賽更是連4年被擋在決賽大門之外，堪稱是LPGA生涯戰績最難堪一役。

妮妮本周將挑戰近5年首度晉級這場大賽，以她最近的表現，中斷之前連4年被淘汰的希望很高。她本季目前為止出賽20場，只有8場晉級，其中3月至6月吞下生涯最長連續9場被淘汰。但自從波特蘭菁英賽中連9場淘汰紀錄後，近5戰4場晉級，狀況有慢慢回穩跡象，可望擺脫前4年被淘汰陰霾。

上月在里約奧運贏得百餘年首面女子高球金牌的韓將朴仁妃，確定因傷缺席這場年度最後1場大賽，讓上屆冠軍「球后」韓裔紐籍高寶璟的衛冕之路，少了1位勁敵。

愛維養
「球后」高寶璟本屆尋求首場大賽衛冕與LPGA第15冠。(美聯社資料照)

高寶璟去年在此戰贏得生涯第1座大賽冠軍，今年再於全日空錦標賽封后，目前包括2座大賽冠軍在內，累計贏得14座LPGA冠軍，本屆愛維養名人賽將挑戰生涯首度大賽衛冕成功，以及追平曾雅妮的15冠。

雖然少了朴仁妃這位大敵，但還有本季目前贏最多5冠的泰國新秀艾莉雅，以及贏過冠軍的加拿大韓德森、美國湯普森等多位20歲出頭強敵，難料這場年終大賽金盃落入誰手。

台灣女將此戰只有3人具資格參加，除了曾雅妮，還有今年表現出色的里約奧運34歲國手手龔怡萍及LPGA2年級生李旻。

(中時電子報)

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