莫蘭蒂外圍雲帶逼近蘭嶼 台東浪高6公尺

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氣象局預報中心主任鄭明典在臉書說，莫蘭蒂外圍雲帶已接近蘭嶼。(圖/鄭明典臉書)

強烈颱風莫蘭蒂逼近，中央氣象局今天觀測到台東外海已出現6公尺浪高。隨著颱風逐接近台灣，台灣各沿海風力都逐漸增強，風浪也漸增大。

氣象局觀測，上午，台東外海浪高由為4公尺增強為6公尺，而北部及東半部沿海浪高也有2到3公尺。

氣象局預報中心主任鄭明典在臉書說，莫蘭蒂外圍雲帶已接近蘭嶼。颱風的外圍雲帶常常也會帶來強陣風和短時強降雨，蘭嶼先接觸，算是颱風的前哨站，這裡的觀測資訊非常重要。

(中時電子報)