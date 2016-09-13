睡夢中隨手一抓 竟發現乳房腫瘤

33歲杜小姐去年某天晚上睡覺時，朦朧間隨手一抓，在乳房觸摸到硬塊，自覺可能是乳房腫瘤，便醒來再也睡不著，到醫院檢查，果然發現右側乳房有2.45公分腫瘤，後轉至北榮治療，未料第二次切片，竟發現HER 2基因型表現由陰轉陽、變成惡性腫瘤，經北榮整合式乳癌治療，腫瘤縮小至1.2公分，順利開刀取出，且順便保留了乳房。

杜小姐表示，自己沒有乳癌家族病史，但對自己罹癌一點也不意外，由於投入工作，幾乎天天熬夜、凌晨3、4點才睡，在日常飲食方面，覺得麵攤、自助餐很髒，所以總是到速食店吃漢堡、薯條及喝可樂，高脂、高熱量飲食，加上睡眠不足、抵抗力下降，終於出了問題。

杜小姐說，在知道自己腫瘤轉為惡性時，她感到意外與沮喪，必須接受標靶藥物及化療等合併療法，但她只給自己一星期的難過時間，在醫院個管師、醫療團隊、家人支持及網路社團癌友們的支持下，讓她能順利及充滿信心的接受治療，對一個乳癌病患來說，專業的藥物治療及心理上的支持都非常重要。

北榮乳癌醫學中主任曾令民表示，乳癌一直高居台灣女性癌症好發率第一名，國內每年新增萬名左右的乳癌病患，近年來以4~7％的增長率長成。對乳癌病患來說，除了生理上的腫瘤之外，確診後內心的恐慌與焦慮是可以想見的，北榮自2007年開始，設置了個管師做為病患與醫師的橋樑，並提供乳癌病患以病人為中心的照護體系。

為提供乳癌病患更優質的就診環境及精準醫療，台北榮總乳癌醫學中心昨日成立，曾令民進一步指出，乳癌醫學中心更加擴大規模，除將所有乳癌需做的檢查包括超音波乳房攝影、穿刺及磁振造影等均設置在與門診的同一樓層外，更設有專責護理師擔任「病患領航」，一路引導病患由診察到治療。

值得一提的是，乳癌醫學中心的設立，其一站式的服務,，疑似乳癌病患可以在一天之內，完成所有影像檢查，並得到被步的判斷，曾令民表示，過去可能要回診3、4次才能知道結果，現只要一天就能完成，對於降低乳癌病患等待檢驗結果的焦慮與恐懼有很大的幫助。

(中時)