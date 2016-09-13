疑感情因素燒炭 少女與男友陳屍租屋處
台中市北區大德街一處民宅2樓出租套房，日前鄰居反映聞到屍臭味，報警處理，警方連繫房東僱請鎖匠打開房門，發現21歲郭姓男子與16歲陳姓少女陳屍屋內，均已死亡多時，屍體已腫脹出現屍斑並生蛆，房間內有一盆炭火，窗戶及門縫都用膠帶黏封，研判已死亡近一周，檢方相驗門窗無外力破壞，也無打鬥痕跡，初步排除他殺，檢警明日將解剖進一步了解，釐清案情。
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