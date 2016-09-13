聯結車自撞分隔島 車損駕駛擦傷

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新北市淡水區民權路今天上午發生聯結車自撞中間分隔島，衝撞到對向車道。車禍造成駕駛約71歲王姓男子輕微擦傷，意識清醒，無大礙，拒絕送醫，車禍後續由警方處理。

新北市政府消防局說，白色聯結車發生車禍時，從民權路衝撞分隔島，跨越後，撞倒分隔島內的一些低矮灌木，跨過對向車道。

衝擊力量相當大，聯結車頭損毀、引擎蓋、前車窗等破損。1050913

(中央社)