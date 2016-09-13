河南新增茲卡病例 大陸第23人

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河南省衛生計生委今天通報，8日1名從南韓首爾飛抵鄭州、在機場出現發燒症狀的中國大陸籍民眾，被檢驗出感染茲卡病毒。這名旅客目前已被送醫隔離治療。

綜合大陸媒體報導，這名大陸民眾是大陸第23名茲卡病例，也是河南省首例。

報導指出，這名患者6日自瓜地馬拉出發，先前往美國轉機，再經首爾於8日飛抵鄭州，在機場檢疫通關時，被發現體溫達攝氏37.3度。

隨後，機場檢疫人員對他進一步檢查，又發現這名民眾的腋溫達37.6度，且全身皮膚均有紅疹。

這名患者當時表示，他在瓜地馬拉工作2個多月，在抵達鄭州前，已出現發燒、頭痛、喉嚨痛達4天。

經過檢測，這名患者被採樣的檢體，均呈茲卡病毒陽性，12日經大陸中國疾病預防控制中心複檢，確認為茲卡病毒感染病例。1050913

(中央社)