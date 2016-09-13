中油董座陳金德參拜聖雲宮 後勁居民要求遷五輕
中油董事長陳金德上任第二天即南下高雄市後勁聖雲宮參拜，他細數與後勁反五輕的淵源，與居民搏感情，並說明中油將配合政府南向政策，尋找國外合作對象，他強調，未來會忠實執政行政院政策。接著再與居民對話，居民大吐苦水，希望他能履行政府的遷廠承諾。
陳金德率一級主管，由聖雲宮主委黃奕凱陪同上香參拜。他說，30年前就讀台大研究所時參與反五輕運動，歷史演變，讓他卻是以中油董事長身分重回舊地。
陳金德說，會依行政院規定，執行五輕關廠後的高雄廠的相關問題。至於總公司南遷，因少就任2天，還要與工會討論，花時間瞭解問題。
陳金德接著率一級主管到聖雲宮會議室，聽取後勁鄉親的意見，市議員黃石龍說，後勁民眾都希望五輕油槽一定要遷走，不要再造成地方汙染。
陳金德回應，中油會依政府承諾辦理五輕油槽後續處理，也願意傾聽基層聲音。
會中，不少後勁居民發言，向陳金德大吐苦水，傾訴反五輕過程所受的種種委屈，也有人忍不住爆出三字經表達心中的憤怒。
陳金德全程專心傾聽關係，幕僚表示，董事長近期已安排多場活動走基層傾聽民意。
(中時)
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