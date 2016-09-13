謊稱帳戶遭盜 婦人辯：有短暫失憶症

64歲王姓婦人今年7月將帳戶內5萬元提領一空，向警方謊稱帳號遭盜領。（葉書宏翻攝）

員警循線查出她在7月21至23日間各領取2萬元、2萬元及1萬元，帳戶未遭盜領，婦人看到監視器畫面竟謊稱自己有短暫失憶症。（葉書宏翻攝）

64歲王姓婦人今年7月將帳戶內5萬元提領一空，向警方謊稱帳號遭盜領，新北市海山警分局循線查出她在7月21至23日間各領取2萬元、2萬元及1萬元，帳戶未遭盜領，她看到監視器畫面竟謊稱自己有短暫失憶症，警訊後依誣告罪函送法辦。

警方調查，王婦在土地銀行華江分行的ATM分3次各領取2萬元、2萬元及 1萬元，然後轉買美金，隨後向警方報案稱帳戶遭盜領。警方調閱監視器發現，帳戶根本未遭盜領。

警方約談王婦到案，她見監視器畫面才改口稱自己有短暫失憶症，卻提不出任何就醫證明。警方訊後依誣告罪函送法辦。

(中時)