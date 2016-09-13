烏坎土地糾紛擴大 官方逮捕13滋事份子

曾以大陸首個民主選舉而揚名海外的廣東省陸豐市烏坎村，數月來因土地產權糾紛而騷亂不斷，民選村長因收賄被捕，部份村民發動罷工罷市聲援，為恢復正常生產生活秩序，公安與武警今日凌晨進入村中逮捕13名帶頭滋事份子。

據大陸官方媒體報導，9月13日廣東省陸豐市警方以涉嫌聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序等罪名，將烏坎村民蔡加磷、張向坑、楊錦貞等13名嫌疑人逮捕。

陸豐市公安部門的聲明說，自今年6月19日以來，陸豐市東海鎮烏坎村村民蔡加磷、張向坑、楊錦貞等少數不法分子，不斷以製造謠言、恐嚇辱罵、威逼利誘等手段蠱惑煽動、策劃和要挾組織部分村民非法聚集，擾亂公共場所秩序和交通秩序，擾亂學校教學秩序，攔阻村內漁民出海打漁，阻礙商舖正常營業，嚴重危害當地生產生活秩序，社會影響惡劣。為維護廣大群眾利益，恢復正常的生產生活秩序，當地警方依法採取行動，將其緝拿歸案。

香港媒體電台報導，有烏坎村民表示，大約1000名公安和武警在凌晨3、4時進入烏坎村，遭到部份村民阻攔，公安曾使用催淚彈，部份村民在衝突過程中受傷。

烏坎村的騷亂起因於數月前發生的土地產權糾紛，涉及的土地面積近萬畝，其中包括部份是當地企業所有，部份涉及鄰近的崎砂村。汕尾市與陸豐市政府為此成立專案小組，逐筆確立產權登記並發給產權證，但村民不服官方測量與調解結果。經過陸豐市多次協調涉事各村落，先後召開座談會並推動簽署土地爭議協商處理規則，仍未能得到部份村民諒解。加上烏坎村本身的住宅建地問題，讓爭議趨於擴大。

當年以公開的民主選舉當選烏坎村委主任的林祖鑾(又名林祖戀)亦在這些土地產權爭議中被控貪污受賄，5天前出庭受審時，部份支持林祖鑾的村民發動連續4天罷工罷市。但昨日廣東佛山人民法院已宣布林祖鑾案已公開審理完畢，稱林祖戀利用職務便利，為生活工程的承建商提供幫助，多次收受賄賂，另在村政府對外採購過程中收取回扣，非法取得約人民幣60萬元。此外在烏坎村民生工程招投標過程中，為特定廠商護航並串通投標。在起訴方當庭出示證據後，林祖鑾已認罪並表示懺悔。

法院最後以受賄罪判處林祖戀有期徒刑共3年10個月，處罰金人民幣20萬元，林祖鑾決定接受裁判，不提出上訴。

(中時電子報)