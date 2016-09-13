一年25萬輛廢棄車坐墊 可再製400萬個跪墊

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根據統計，台灣每年約有25萬輛的廢棄車，車上坐墊可以取出約250萬公斤的泡棉。這些泡棉經過再利用後，可以製成將近400萬個跪墊。除此之外，還能做成地磚及商用裝籃等。

行政院環境保護署今天舉辦「104年度應回收廢棄物回收處理創新研發成果」發表會，會中展示從廢乾電池、廢家電、廢汽車觸媒轉化器、廢LED家用照明光源、廢液晶顯示器等多種廢棄物中，經過研發產製技術可獲得高純度稀有元素與許多有用物質。

其中使用廢棄車當中的泡棉，可以回收再製成棧板、地磚、商用裝籃、泡棉板、跪墊或椅墊等。

上(啟)源環保科技股份有限公司總經理鄭日賢說，這項技術是跟高雄第一科大合作開發的，預估每年台灣會有25萬輛報廢車，可以取出250萬公斤的泡棉。這些泡棉再製後，可以製造將近400萬個跪墊。

除此之外，工業技術研究院開發液晶回收再利用技術，發揮循環經濟的效益。工業院化學分析研究室研究員呂健瑋說，廢棄液晶顯示器可回收再製為新的液晶顯示器，玻璃板材也可以做成多孔吸附劑處理重金屬廢水，也可從中取得重金屬銦，拿來做銦靶材使用。

呂健瑋說，1公噸的廢棄液晶面板，可以取出約1公斤的廢液晶，經過提煉後約有1公斤的高純度液晶，約可做成1000台的32吋液晶顯示器。

環保署說，希望透過不同的回收再製技術，可以促成產業循環型的生產，減少原物料開採使用。成為推動資源永續循環的多元助力。1050913

(中央社)