立榮航空酷企鵝彩繪機 首航台北馬公
立榮航空酷企鵝彩繪機今天首航，由台北松山機場飛往澎湖馬公，立榮航空董事長林志忠，期許酷企鵝能從機場劃位開始陪伴旅客開啟美好旅程。
延續長榮航空Hello Kitty彩繪機的成功經驗，立榮航空和三麗鷗公司合作的全球首架酷企鵝彩繪機今天首航，一早在松山機場舉辦首航儀式。
林志忠表示，立榮航空首架彩繪機特別挑選隨性、愛玩的酷企鵝擔任主角，陪伴旅客從台北往返馬公，從機場劃位開始，旅客就能感受到度假氛圍。
澎湖縣長陳光復說，立榮航空酷企鵝度假彩繪機為台北與澎湖之間的天空，添加許多奇趣色彩，而澎湖一年四季風情不同，每一個季節都好玩。
他指出，今年1到7月澎湖旅客和去年同期比多出16%，約14萬人，預計今年旅客可突破106萬人次。
為歡慶首架彩繪機的誕生，立榮航空推出酷企鵝搶灘澎湖灣酷玩假期專案，2天1夜2人成行每人新台幣3750元起、4人成行每人3550元起。1050913
(中央社)
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