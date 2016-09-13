連勝文籲執政者拿掉政策上的木栓
中國國民黨中央委員連勝文今天說，觀光產業遭受重大影響，關鍵還是在兩岸；請執政者拿掉意識型態與「政策上的木栓」，理解民眾痛苦，務實解決問題，照顧人民生計。
對此，行政院發言人童振源表示，尊重連勝文的發言。
連勝文上午在臉書發文指出，近2個月來，街頭陳情活動不斷，執政者卻說：「沒有必要就不要常常走街頭」，若不是民眾遭遇重大痛苦，要不是生計受到巨大衝擊，誰想上街頭？
他說，民進黨完全執政，兩岸關係卻大幅倒退，陸客來台數減少，對觀光業造成巨大衝擊，昨天下午雖然滂沱大雨，卻有上萬名觀光從業人員走上街頭，他們有家庭要顧，孩子要養，有些人還背負巨額遊覽車貸款，沒有客源，不只收入減少，甚至工作都要不保，這些痛苦，執政者可別自以為幽默，淨說風涼話。
連勝文指出，因兩岸政策方向改變，導致觀光業者生計受影響、甚至失業，而日前政府以公共補貼方式來處理國道收費員安置問題，秉持的主要理由就是「因政府政策改變而至失業或需轉業協助」，他認為政府也應秉持同樣精神，協助觀光從業人員度過難關。
他認為，產業雖有不同，但民眾遭遇失業的痛苦與需要的協助，不該有差別待遇。
連勝文說，歸根究柢，觀光產業遭受重大影響，關鍵還是在兩岸，執政團隊已有些較務實、對人民痛苦有同理心者已提出呼籲，他們都已看到若不趕快拿出解方，受到更大損失與痛苦的，還是人民與勞工，難道要等到問題更惡化，產業更崩壞、更多從業人員失業才要面對嗎？1050913
(中央社)
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