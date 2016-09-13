藍委戳氣球諷林全：膨風水雞殺無肉

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立法院新會期13日開議，國民黨立委在議場門口舉行記者會抨擊林全內閣是膨風水蛙，並分別將貼有慘業紓困、年金改革、潛艦國造等標語的氣球一一戳破。（姚志平攝）

行政院長林全。（姚志平攝）

國民黨立委在議場中央抗議。（姚志平攝）

立法院新會期13日開議，國民黨立委在議場門口舉行記者會抨擊林全內閣是膨風水蛙，並分別將貼有慘業紓困、年金改革、潛艦國造等標語的氣球一一戳破。

(中時)