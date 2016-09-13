綠委爆料 尹啟銘任樂陞獨董有違利益迴避

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民進黨立委陳其邁、陳亭妃與郭正亮13日召開記者會，指前經濟部長尹啟銘有違利益迴避。（張鎧乙攝）

民進黨立委陳其邁、陳亭妃與郭正亮13日召開記者會，驚爆前經濟部長尹啟銘在卸任前，指派許金龍擔任資策會董事，資策會隨後補助樂陞共5千8百萬元，還邀已卸任的尹擔任樂陞獨董，有違利益迴避。

(中時)