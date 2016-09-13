綠委再爆虞煥榮違背利益迴避

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民進黨立委蔡易餘、王定宇與何欣純指，中央社為虞煥榮專設業務副總監一職，違背利益迴避。（張鎧乙攝）

中央通訊社疑似私設佣金「小金庫」帳戶，民進黨立委不只要記者拉業務；民進黨立委蔡易餘、王定宇與何欣純13日再爆，中央社為虞煥榮專設業務副總監一職，月薪11萬元，虞還身兼3家廣告公司的業主，嚴重違背利益迴避。

(中時)