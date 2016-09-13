電價公式 立委指5大缺失

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我要評比

民進黨立委高志鵬（左）與前立委許忠信（右）舉行記者會。（張鎧乙攝）

電價公式試行運作已屆滿兩年，經濟部13日將召開電價審議會，民進黨立委高志鵬（左）與前立委許忠信（右）舉行記者會，高指出，現行電價公式有5大缺失，造成公式算出的電價根本不合理，短期除了要研擬新電價公式外，更應該要讓電力市場自由化，開放民營業者進入市場，讓電價進一步合理化。

(中時)