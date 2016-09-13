美國在台協會主席影片辭行 讚台美共享民主價值

美國在台協會主席薄瑞光（Raymond Burghardt）即將卸下主席的職務，他特別錄了一段訊息要給台灣的朋友，影片放置在ＡＩＴ官方臉書上。他表示，台灣是美國的重要夥伴，台美共享民主法治與尊重人權等價值。

薄瑞光近日來台訪問，向重要政經部會首長辭行；媒體報導，職缺將由美國前駐尼泊爾和孟加拉大使莫健（James F. Moriarty）接任。

薄瑞光說，四十多年來，他看著台灣成長蛻變，成為蓬勃的民主社會，並成為推動全球經濟的一股力量，台灣是美國的重要夥伴，台美共享民主法治與尊重人權等價值。他親自見證台灣每一次政權和平轉移，第一次是在2000年任AIT處長時，後來是以AIT主席身份，很榮幸能代表美國人民，參加前總統馬英九與現任總統蔡英文的就職典禮。

他指出，可預見台美雙方友誼將繼續茁壯，他在台灣結交了許多好友，謝謝台灣朋友在他擔任主席這段時間裡，讓他留下充實而難忘的回憶，希望未來能常常回來看看朋友。

總統蔡英文今日11：30也在府內接見美國在台協會薄瑞光主席。

(旺報)