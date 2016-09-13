強颱莫蘭蒂來襲　往琉球民營船下午停駛

客輪後方堆滿代運的物資。(謝佳潾攝)

購票大廳人煙稀少，多為回東港後等人搭載的遊客。

遊客紛紛搶搭末班船回東港。(謝佳潾攝)

強颱莫蘭蒂來勢洶洶，不僅擾亂中秋假期也打亂交通運輸，東琉線碼頭人群少得可憐，民營的泰富輪船及聯營船從今天下午起全面停駛，明、後2天也停航，但公營的琉興公司下午照常開船。

今天上午10點45分，聯營船從東港開出最後1班往小琉球的船，而小琉球往東港的最後1班船在中午12點開出，明、後2日將全面停航。

昨天率先宣布週三、四停航的泰富輪船，今天早上則視天氣狀況正常行駛，而東港目前雖出大太陽，但仍不敢冒險，跟進宣布中午12點過後停駛。

相較於2家民營船，公營的琉興公司則堅持到下午，只刪除正常的最後1班船，換言之，今天開往小琉球的末班船為下午4點半，而小琉球開回東港的最晚班為下午3點。

平常輪船後端多乘載遊客或在地居民的摩托車，但這次因強颱來襲又一連2日停航，客輪也幫忙代運物資，一箱又一箱的水果禮盒或民生品，堆滿整個客輪後方。

(中時)