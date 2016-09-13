颱風逼近 曾文水庫下午2時調節性放水

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颱風莫蘭蒂即將來襲，處於滿庫狀態的曾文水庫於今天下午2時起預先進行調節性放水，民眾應遠離曾文溪下游河床，注意安全。

經濟部水利署南區水資源局指出，曾文水庫在今天中午12時的水位為227.02公尺，已達夏季滿水位，有效蓄水量4億6837萬立方公尺。

為因應颱風莫蘭蒂來襲，顧及水庫安全，今天下午2時起進行調節性放水，放水量為每秒50立方公尺，請曾文溪下游民眾注意。1050913

(中央社)