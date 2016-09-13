颱風逼近 南橫霧鹿段入夜封閉

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強颱莫蘭蒂逼近，公路總局關山工務段今天宣布，南橫公路霧鹿至向陽晚上6時過後封閉。

關山工務段指出，南橫公路東段台20線153K－185K（向陽－霧鹿）路段，因應莫蘭蒂強颱來襲，可能挾帶超大豪雨造成道路邊坡落石、坍方及行車危險，將於今晚6時至明天早上進行預警性封閉道路，等到颱風狀況及朝巡安全無虞後，再行發布開放通車。1050913

(中央社)