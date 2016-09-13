網路遊戲推陳出新 種子教師防成癮

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手機遊戲「精靈寶可夢Go（Pokemon Go）」爆紅，9月開學後熱潮未退。教育部今天在台南舉辦研習，培育中小學種子教師，因應推陳出新的網路遊戲，防範學生成癮。

今天舉辦的「高級中等以下學校學生網路成癮辨識與輔導進階種子教師培訓」，由和美實驗學校主辦，參與教師都已經過初階培訓，或是中小學專任輔導人員。

教育部指出，因應網路遊戲熱潮，校園必須建立5個層次的防治機制。從還沒上癮前的「健康促進」、「初級預防」，到找出潛在上癮學生的「預警制度」，以及「次級預防」、「三級預防」等，控制與減少學生網路成癮的問題。

教育部指出，防範網路成癮，必須創造有利於當事人改變的情境。也不能只有學校努力防治，要結合校內外資源，從學校走到社區、走進家庭，一起建立合理使用網路的健康環境。

教育部日前邀請網路專家、學者，商討校園如何面對「精靈寶可夢」等「擴增實境」遊戲的風潮，會議中決定採正向引導及自我管理，例如將「擴增實境」融入體育課、戶外學習、行動學習等，增加課程樂趣，鼓勵學生運動、走出教室。1050913

(中央社)