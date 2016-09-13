莫蘭蒂陸上颱風警報　宜蘭驅離衝浪客

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少數衝浪客忍不住外澳長浪誘惑，下海展現身手，讓岸巡官兵、東北角風管處警隊疲於奔命吹哨驅離。（簡榮輝攝）

少數衝浪客忍不住外澳長浪誘惑，下海展現身手，讓岸巡官兵、東北角風管處警隊疲於奔命吹哨驅離。（簡榮輝攝）

少數衝浪客忍不住外澳長浪誘惑，下海展現身手，讓岸巡官兵、東北角風管處警隊疲於奔命吹哨驅離。（簡榮輝攝）

海巡署岸巡一二大隊的官兵在烏石港內部巡視驅離觀浪民眾。（簡榮輝攝）

中央氣象局今(13日)上午8點半針對強颱莫蘭蒂發布陸上颱風警報，仍有少數衝浪客忍不住宜蘭外澳沙灘的長浪誘惑，下海展現身手。

海巡署岸巡一二大隊的官兵自清晨6點多即開始勸離踏浪遊客，8點半陸警後也著手強制驅離，東北角風管處警隊也偕同岸巡官兵一同驅離衝浪客。

聽到哨聲的衝浪客，上岸時還不好意思地向岸巡人員揮揮手致歉，隨後趕緊抱著衝浪板離開海邊警戒區。

(中時)