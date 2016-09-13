非法漁業黃牌警告名單 台灣明年有機會除名
歐盟先前將台灣列為非法漁業黃牌警告名單，使得台灣將遠洋漁業條例等漁業三法火速修訂通過，漁業署今（13）日表示，近期會再跟歐盟做一次簡報，評估最快要到明年2、3月，台灣才有機會從黃牌名單中剔除。
漁業署今日舉辦2016全國漁民節記者會，漁業署署長陳添壽表示，遠洋漁業條例等漁業三法正式生效是明年1月1日，在這之前還要訂完13個子法規，上周已把目前工作進度跟歐盟視訊溝通，10月1日還會再做一次簡報， 歐盟會持續緊盯，看台灣有沒有按照法律走。
不過外界最關心的，還是台灣何時能從黃牌名單中去除，陳添壽說，國際上許多國家，都是1年、甚至菲律賓要2年，才能從黃牌國家名單去除，台灣去年10月被列為黃牌名單，很快就修訂了法規，評估最快應該明年2、3月，重新再向歐盟說明後，就有機會去除。
(中時)
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