湖北省委書記李鴻忠 調任天津市委書記
據新華社表示，李鴻忠將接任天津市委委員、常委、書記，不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務。而黃興國涉嫌違紀，正接受組織調查免去其職務。
中共中央紀律檢查委員會10日深夜公布，61歲的黃興國涉嫌「嚴重違紀」，正接受組織調查。而現任湖北省委書記李鴻忠，將接任天津市委委員、常委、書記，不再擔任湖北省委書記、常委、委員職務。而黃興國不再代理天津市委書記，免去其市委副書記、常委、委員和市長職務，按有關法律規定辦理。日前，中央紀委監察部網站公佈，天津市委代書記兼市長黃興國，涉嫌嚴重違紀，正接受組織調查。
李鴻忠，山東昌樂人，1976年加入中國共產黨。1975年8月參加工作，吉林大學歷史系歷史學專業畢業。曾任中共湖北省委書記、湖北省人大常委會主任、深圳是委書記、廣東省委常委。
近來天津市委書記一職頻頻換人，早在黃興國之前的孫春蘭才被調職至統戰部門。而天津市市長、代理書記黃興國9日也才以地主身分，接見中國國民黨副主席胡志強和大甲鎮瀾宮基金會董事長顏清標等人，10日就被中紀委以涉嫌嚴重違紀為由撤職。
不過外界表示，在天津大爆炸後不久後，網路上便有傳言李鴻忠將調往天津，但消息始終未獲證實，且大陸官方也加強打擊有關天津大爆炸的各類網路謠言。
(中時電子報)
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