不讓陸引渡 印尼台11詐騙嫌犯遣台

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印尼警方與台灣警方合作，今天將日前在印尼落網的跨國詐騙集團中的11名台灣詐騙嫌犯押解返台，不讓中國大陸當局帶走台嫌。

印尼警方中午在機場舉行記者會指出，台印尼警方再次合作，今天聯合執行遣返任務，由台灣警方安排直航專機，將一干人犯押解返台歸案。

此次行動是由印尼警方配合台灣駐印尼警察聯絡官合作案件，而台印尼警方共同押解的罪犯，就是8月4日在雅加達西區查獲31名詐騙嫌犯中的11名台嫌，這批台嫌下午自雅加達被押解登機，台北時間晚上9時押返台灣歸案。1050913

(中央社)