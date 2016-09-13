颱風逼近 嘉義往澎湖客輪停駛2日

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強烈颱風莫蘭蒂來勢洶洶，高雄港務分公司布袋管理處表示，嘉義縣布袋通往澎湖的藍色公路，於14、15日2天禁止客輪出海。

氣象局表示，強颱莫蘭蒂暴風圈朝巴士海峽接近，對台灣東半部、巴士海峽和台灣海峽南部海域構成威脅，昨天已發布海上颱風警報，陸上颱風警報在今天上午發布。

高雄港務分公司布袋管理處指出，嘉義縣布袋商港上午開2艘客輪前往澎湖，旅客人數僅約98人，與平日100多人相比，部分旅客預期颱風要來而取消，研判搭客輪大都是返鄉民眾。

布袋管理處表示，遊客搭客輪前往澎湖旅遊，一般都是3天行程，不過，依據氣象局的颱風行進數據資訊，可能也會影響到澎湖，因此，即使今天能前往澎湖，也無法遊玩。

布袋管理處指出，受颱風影響，布袋通往澎湖的藍色公路，未來的風浪將到7級以上，布袋商港於14、15日2天禁止客輪出海，16日則視天候狀況決定。1050913

(中央社)