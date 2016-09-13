海軍交通船碰撞碼頭 人員艦艇無大礙

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位於高雄旗津的海軍第四造船廠，今天上午發生交通船碰撞碼頭，導致士兵落水或受傷的意外，不過船隻與人員均無大礙。

海軍保修指揮部表示，左營後勤支援指揮部旗津廠區於今天上午7時50分發生LCM交通艇碰撞碼頭意外，造成1人落水、7人擦碰傷，落水人員已立即救起，所有人員送醫後，均無大礙，經初步醫檢後已返工作崗位，艇隻則無傷損。

海軍保修指揮部表示，除將釐清碰撞原因外，並加強人員訓練，以落實艦艇操控安全。1050913

(中央社)