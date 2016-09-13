振興觀光業 林全：命運掌握在自己手上

行政院長林全今天表示，命運掌握在自己手上，只要觀光業夠強壯、提升競爭力，還有其他客源，不用依賴單一市場。現在短期衝擊大，但有長期緩和措施協助業者度過難關。

立法院第2會期開議，邀林全施政報告並備詢。

林全在答復中國國民黨籍立法委員廖國棟質詢時表示，行政院已提很多觀光振興方案，包括增加國內旅遊及東南亞客源措施，還有產業轉型，提高觀光旅遊附加價值計畫，這些做法都在規劃，也會陸續向社會說明。

他說，現在短期衝擊很大，行政院有長期緩和措施，協助業者度過目前難關。如果業者有營運困難，有些紓困救濟方案，也會設法增加國內旅遊，讓業者不至於遭過度衝擊。過去也有開放免簽以增加東南亞旅客，會持續檢討增加客源。1050913

(中央社)