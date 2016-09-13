熟男頻尿亂吞藥 尿出血才知攝護腺癌

一名66歲林男有頻尿問題卻不以為意，認為自己天天都到碧潭晨泳，應該算是健康，因此僅以成藥打發，吃了2年後突然出現血尿，原以為是藥物副作用，就醫才發現竟是攝護腺癌。

三軍總醫院教學副院長查岱龍今天表示，台灣攝護腺癌每年約新增5000多件案例，其中有3至4成發現時已是晚期、轉移性攝護腺癌，相較早期攝護腺癌患者10年存活率高達95%，晚期攝護腺癌則低於20%。

查岱龍說，攝護腺癌早期症狀不明顯、容易忽略，甚至即便是骨轉移、攝護腺特異性抗原（PSA）上千，甚至超過標準值4ng/ml許多的病人，仍有多數還是「沒感覺」，且台灣男性經常輕忽健康或刻意逃避健康議題，一定要等到疼痛或出血，才覺得「代誌大條」、勉強來就醫。

台北榮總泌尿科主任張延驊指出，晚期攝護腺癌病人須全身性治療，「荷爾蒙療法」是最主要的療法，但多數患者治療18到24個月後就會出現抗藥性，過去建議接續化學治療，不過一旦化療結束或療效不佳，就只能以支持性療法緩解症狀。

攝護腺癌的侵襲與轉移受到雄性激素受體的調控，張延驊說，近年已有抑制雄性激素的新藥，可阻斷雄性激素與受體結合，抑制雄性激素進入細胞核與DNA結合，達到抑制癌細胞增生的作用，此一新藥在化療前、後都可使用。

張延驊指出，近2年台北榮總等臨床實驗發現，不少未接受化療的患者，使用新藥效果佳也幾乎沒有副作用，目前健保也已通過給付，一旦使用荷爾蒙療法失效，2個療程的化療失效後即可使用，但有痙攣發作病史的患者，應特別留意無力或疲勞等副作用。1050913

(中央社)