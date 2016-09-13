工研院產業服務團 協助彰化水五金

工研院成立「彰化水五金產業服務團」，協助彰化水五金業者升級，彰化縣長魏明谷今天為服務團授旗，期盼工研院協助產業升級。

彰化縣政府今天在縣府中庭舉辦「工研院彰化水五金產業服務團」授旗典禮，出席的貴賓有彰化縣長魏明谷、經濟部工業局科長陳鵬詠、工研院協理段家瑞以及彰化水五金協會理事長吳佾達等人。

彰化水五金產業集中在鹿港頂番婆，1年產值高達500億，被稱為水龍頭的故鄉，總統蔡英文也2度來到頂番婆了解水五金產業發展現況，同時要求經濟部、內政部等部會組成聯合小組，協助解決業者的土地取得以及產業升級等問題。

魏明谷致詞時說，水五金產業已經成為彰化縣的特色產業，不過業者目前在土地取得、產業升級等遭遇瓶頸，他昨天才北上行政院開會，業者希望留在原地，也希望工研院協助技術升級，自動化生產。

段家瑞指出，頂番婆的水五金出口量雖大，不過仍在全球10名之外，他們希望協助業者的產品加值以及品牌化，他們希望利用工研院的高科技研發技術，與在地的產業結合，從材料、機械以及環保等方面著手，他們也會拜訪在地產業，了解業者的需求。

吳佾達則呼籲，水五金協會在鹿港設立水五金精品館，不是要拿來做觀光工廠，而是要讓業者進行交流，他們期盼政府長期輔導，進駐精品館，才能真正協助業者轉型及升級。1050913

(中央社)