加拿大盼建立飛航減碳認證新機制
國際民航組織（ICAO）大會27日將於蒙特婁召開，目前地主國加拿大將與191個會員國進行協商，希望建立一套全新的飛航減碳認證機制，在2020年前達成減排目標。
如果各方就此歷史性協商達成共識，將針對航空汙染訂出全球市場價格。這項國際航空界創舉，因事涉歧見，加拿大的外交能力正備受考驗。
加拿大交通部長賈諾（Marc Garneau）告訴加拿大廣播公司（CBC），尋求各國支持的挑戰極其艱難；最後協定若能簽署，將是「重大成就」。
賈諾表示，「如果加拿大對自己本國航空業者提出減少碳排放要求，而其他國家航空不這麼做，在業界競爭之下，不可能真正達到我們需要達到的目標。所以，我們需要大家同舟共濟。」
世界各國在減少碳排放量方面的技術性對話，已經持續10多年，部分歐盟國家對於開發中國家可有權分階段達成目標，持強烈反對立場。ICAO各會員國對於飛航減碳認證機制議題，都在進行角力戰。
美國和中國兩大碳排放國已同意簽證此項協議，但發展中國家認為，這麼做對它們的工業造成傷害。
總部設在華盛頓的捍衛環境基金會國際法律顧問佩特松克（Annie Petsonk）估計，航空業為達成飛航減碳要求，每張機票可能平均增加6至7美元。哪些國家可以例外、碳補償市場標準如何涵蓋航空業以外的工業？都是協商重點。由於ICAO每3年才開一次大會，協商特別費功夫。
此外，儘管ICAO以追求「無縫天空」為宗旨，台灣卻被排拒在ICAO會員國之外。中華民國民航局3年前曾獲邀以貴賓身分參加ICAO大會，但是外交部12日表示，今年至今仍未獲得邀請。1050913
(中央社)
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