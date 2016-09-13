分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

強颱莫蘭蒂逼近，外圍雲帶已接近蘭嶼。公路總局關山工務段今天宣布，南橫公路霧鹿至向陽晚上6時過後封閉。

關山工務段指出，南橫公路東段台20線153K－185K（向陽－霧鹿）路段晚上6時過後封閉。因應強颱來襲可能挾帶超大豪雨晚上6時過後封閉。造成道路邊坡落石、坍方及行車危險，等到安全無虞後，再行發布開放通車。

(中時電子報)