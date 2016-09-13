伍茲年底引退？連這個也要賭
去年8月接受腰部開刀術的前天王巨星伍茲，幾天前終於宣布10月復出迎接2016-2017年球季，結果愛爾蘭博彩公司Paddy Power，開出的賭盤之一是，是賭他打不好心灰意冷，然後在年底宣布退休，這個賭盤的賠率是2賠7。
可想而知，沒有太多人會賭伍茲年底退休，沒關係，這家博彩公司另外對伍茲開出幾個賭盤，即他下月贏得喜互惠公開賽，賠率1賠33，賭他贏土耳其公開賽，賠率1賠28，賭他贏世界挑戰賽，賠率1賠28，由於賠率高，引起賭迷相當高的興趣。
伍茲不愧是當今天王巨星，養傷期間不時登上媒體版面，如今將要復出，話題更是不斷，除了復出的球威如何引起全球高迷注意，隨著Nike日前宣布退出球具市場，致使他復出後會使用哪個品牌球桿？屆時勢必成為他復出後的熱門焦點。
由於伍茲復出日剛好趕上10月初登場的歐／美對抗萊德盃，儘管他已逾1年沒出賽，但里約奧運銅牌得主美國好手庫查，無意中暗示，美國隊隊長洛世三世，應該把最後1張外卡給伍茲。
(中時電子報)
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