勇警遭撞截肢 交通大隊關心慰問

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新北市交通大隊長李宏振與副大隊長林盛禾關心遭撞警員陳昭宏。（葉書宏翻攝）

新北市蘆洲警分局交通分隊警員陳昭宏7月16日執行勤務時，遭酒駕女子撞斷雙腿，且右膝以下截肢，導致終身殘疾：適逢中秋節將至，新北市交通大隊長李宏振與副大隊長林盛禾特地前往醫院替他加油打氣。

交通大隊表示，陳員面對多次的手術與漫長艱辛的復健之路，仍保持樂觀積極面對未來，實在令人不捨，更令人佩服，同仁們都衷心希望他能早日回到工作崗位。

(中時)