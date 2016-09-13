颱風逼近 兩棲突擊車進駐宜蘭

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颱風莫蘭蒂逼近台灣，海軍陸戰隊2部AAV7兩棲突擊車13日進駐蘇澳鎮公所前，一旦地方有需要，可就近立即前往防救災。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 105年9月12日

颱風莫蘭蒂逼近台灣，海軍陸戰隊2部AAV7兩棲突擊車13日進駐蘇澳鎮公所前，一旦地方有需要，可就近立即前往防救災。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 105年9月13日

颱風莫蘭蒂逼近台灣，海軍陸戰隊兩部AAV7兩棲突擊車今天進駐蘇澳鎮公所前，一旦地方有需要，可就近立即前往防救災。

為因應颱風莫蘭蒂對宜蘭地區可能造成的影響、提升救災效能，陸軍蘭陽地區指揮部指揮官劉沛智少將上午拜訪縣內主要鄉鎮市長，針對救災支援聯繫管道及軍民救災資源等議題交換意見。

劉沛智表示，颱風莫蘭蒂逼近，軍方已派遣2部AAV7兩棲突擊車、2艘膠舟，進駐蘇澳鎮公所的防災中心待命支援。此外，這次也有161名預置兵力，隨時可以協助地方政府執行救災工作。1050913

(中央社)