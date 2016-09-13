五股觀音山連環車禍 一度回堵3公里

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新北市五股觀音山隧道今日上午10時許發生3起車禍，導致觀音山隧道往八里方向一度回堵3公里。（譚宇哲翻攝）

新北市五股觀音山隧道今日上午10時許發生3起車禍，導致觀音山隧道往八里方向一度回堵3公里。（譚宇哲翻攝）

新北市五股觀音山隧道今日上午10時許發生3起車禍，一輛貨車與砂石車行經西行3.4K處時，疑因未保持安全距離發生擦撞，車流瞬間回堵引發連鎖效應，一台載有水泥的工程車也煞車不及翻覆，接近隧道口的2台砂石車與一輛轎車也發生追撞，所幸皆無人傷亡。

短短幾分鐘內發生3起事故，導致觀音山隧道往八里方向一度回堵3公里，警消獲報後已於11時45分將肇事車輛排除，正進一步釐清車禍原因。

(中時)