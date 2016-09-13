永和大陳社區公辦都更再推出 可望年底招商

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新北市大陳社區單元2已動工，年底預計再推出3個單元進行公辦都更。（城鄉局提供）

新北市公辦都市更新領先全台 ! 繼永和大陳社區單元2全國首例大規模公辦都更案動工後，再推出單元1、3、4公辦都更案，今日上午舉辦公開閱覽說明會，讓有意願參與的廠商預做準備，最快今年底可正式公告招商。

新北市城鄉局長邱敬斌表示，以永和大陳單元2的經驗，已成為全國推動公辦都更的標竿，現在市府承襲單元2公私協力合作的成功經驗，準備推動大陳社區單元1、3、4的招商工作，期盼廠商能夠踴躍參加，與市府、社區住戶共同推動後續單元的都市更新，逐步實現大陳社區住戶期盼已久的新家園。

城鄉局都更處長張溫德進一步補充，大陳社區位於新北市永和區保安路、保生路與環河西路間，面積約8.2公頃，社區內房舍老舊、公共設施不完善，加上巷道狹窄，已不符合現有的生活需求。

他說，市府於2010年公告該區都市更新計畫，分為7個更新單元，並指定為策略性再開發地區，其中，大陳單元2在2011年順利完成招商，是新北市首例大規模公辦都更案，今年動工時，更是全國50處公辦都更的領頭羊，成為全國第一處公辦都更案動工先例，領先全國。

張溫德表示，大陳單元1、3、4各單元面積約為1.2至1.4公頃，更新後除能改善大陳社區住戶的居住品質外，更將在單元3與4間規畫1處集中的開放空間及沿街留設的退縮空間，供人行通廊及自行車道使用。

城鄉局指出，今日與會的議員、營建署代表及廠商，提出包括履約彈性、共同負擔的比例及範圍、設置公益設施的調整彈性等意見，市府都將納入評估、檢討，經過甄審會議確認後，儘速公告招商，盼透過公私合作推動都更，達成共創多贏的目標。

(中時)