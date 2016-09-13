總統府「府」為主視覺的設計新布展 蔡總統：人民是國家主角

蔡英文總統（右）13日參觀1樓展場布展，在拍照互動區與3D彩繪圖合影。（陳怡誠攝）

參展漫畫家Duncan（中）單手倚靠蔡英文總統（左）肩上開心合影。（陳怡誠攝）

政黨輪替後，總統府平時開放給民眾參觀的展場，也重新進行裝潢，13日對媒體公布以「府」為主視覺的設計，一進門的地上「POWER TO THE PEOPLE」的字樣，象徵「我們的時代，人民的總統府」，蔡英文總統13日參觀1樓展場布展，在拍照互動區與3D彩繪圖合影，「布展感謝茶會」，參展漫畫家Duncan單手倚靠蔡總肩上開心合影。

(中時)