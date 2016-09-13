中秋節 全台1成5診所開診 醫院則有4成

中秋節連假，不少醫療院所也放假，不過，根據健保署統計，9月15日中秋節當天，全國有3000家、約15%基層診所開診，醫院則有195家、約41％開診，之後2天連假，開診醫療院所更多，但收假前一天的周日，基層診所約僅562家、約3％開診，醫院則有77家、約16％開診，建議民眾若有就醫需要，可下載「全民健保行動快易通」APP，或上健保署網站查詢，以免撲空。

健保署醫管組專委林淑範表示，除了中秋節當天及連假收假前一天之外，9月16日周五基層診所約有近5000家、約24％開診，醫院則有281家、約60％開診；9月17日周六基層診所逾4400家、約22％開診，醫院則有263家、約56％開診。

9月15日起為連續4天中秋假期，民眾如果擔心假期間跑醫院、診所撲空，只要動動手指下載健保署的「全民健保行動快易通」APP或上健保署全球資訊網查詢院所看診時段，上萬家醫療院所開診資訊馬上就可以知道。

林淑範指出，端午連假時有超過7000多人次利用健保署網頁查詢院所看診時段，而「全民健保行動快易通」APP下載量也已達14萬人次，此外，健保署亦已將各特約院所「固定看診時段」及「特定假期看診時段」資訊放置於健保署「健康保險資料開放服務平臺」(data.nhi.gov.tw) 」，民眾可多加利用。

最後提醒民眾，中秋佳節期間分享月餅、柚子、烤肉的同時，也應注意適量飲食，切勿暴飲暴食，避免腸胃發炎不適。

(中時)